Катунь24: Мошенники украли 354 тысячи рублей у жительницы Славгорода

Жертвой мошенников стала 53-летняя жительница Алтайского края, которой позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

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Неизвестный пояснил, что мошенники пытаются оформить на её имя кредит. Так как заявка уже подана и находится в обработке банка, отменить процесс без её участия якобы уже невозможно. Мужчина перевёл разговор на компетентную «сотрудницу», которая пояснила, что для отмены оформления кредита необходимо всего лишь сообщить поступающие в СМС-сообщениях коды.

Доверчивая женщина поверила незнакомцам и выполнила их требования. Злоумышленники оформили на потерпевшую кредит, после чего похитили деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что в марте этого года женщина получала от полицейских памятку о различных видах дистанционных мошенничеств.

Катунь24