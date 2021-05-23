Катунь24: Мотивирует и помогает двигаться вперед: IT-специалист из Алтайского края высоко отозвался о выступлении Стива Возняка на марафоне «Новое знание»

Павел Занин, основатель одного из ведущих диджитал-агентств Алтайского края «ADN», уверен: выступление сооснователя Apple Стива Возняка на Всероссийском марафоне «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая – пример того, как нужно ориентировать молодое поколение на успех.

Фото: marathon.znanierussia.ru

– Такие марафоны полезны тем, что, когда ты слушаешь умного человека – и тебе приходят важные мысли. Я сам себя всегда на этом ловил, — сказа Павел Занин. – Но главное, для молодых ученых и особенно предпринимателей – сам факт того, что ты можешь смотреть, слушать, общаться с выдающимся человеком. Особенно таким, как Возняк, ведь он во многом сделал современный мир таким, какой он есть. Да, ты не можешь повторить его успех: у тебя другие условия, финансовые, исторические и прочие. Но ты видишь, что человек не жалуется на судьбу, а напротив, мотивирует, говорит: все получится, посмотрите на меня, я – пример! И появляется вера в свои силы, а за этим – желание действовать и двигаться вперёд.

Встреча молодых ученых и студентов с легендарным инженером прошла в рамках просветительского марафона «Новое знание». Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал компанию Apple Computer, рассуждал о роли бизнес-мышления и образовании будущего.

Встреча с Возняком прошла онлайн: инженер выступил перед российской аудиторией с большого экрана. При этом признался: он питает к России большую и давнюю любовь. Еще в 80е годы он спонсировал проведение телемостов между Россией и США. Сейчас, уверен он, подобное общение как никогда важно.

– Для меня наука – это то, чем могут делиться все страны. Как Олимпийские игры – это все общее. Или как космос – никто не владеет таким. Он принадлежит всем, а не одной стране. Наука должна оставаться открытой.

Говоря о роли компьютеров в современном образовании, он сказал: увеличение количества гаджетов не улучшает качество образования. А вот искусственный интеллект – может. «Зная» особенности каждого ученика, компьютер может найти подход к каждому конкретному студенту.

– Думаю, что когда-нибудь в будущем компьютер станет вашим лучшим другом, — предположил бизнесмен. — Он станет вашей семьей, будет считывать выражения вашего лица — так же, как человек. И он к вам дружелюбен, он шутит так, как вам это нравится, и он может круглосуточно быть с вами.

При этом общение с живыми людьми по-своему ничто не заменит, но к тому, кто тебя окружает, Возняк также советует относиться с вниманием. Так, он горячо посоветовал молодым людям создавать стартапы: по его мнению, они порой они могут дать больше, чем фундаментальное образование, даже если в итоге тебя ждет поражение. Конкретные проекты развивают бизнес-мышление, человек учится не только придумывать, но и доводить до конца, реализовывать, развивать.

Легендарный инженер, что центром знания всё равно останется сам человек. Общаясь с российскими студентами, он призвал не останавливаться и задавать лично ему вопросы через его сайт.

Сегодня – третий, заключительный день просветительского марафона «Новое знание». Он проходит в 8 городах России Среди спикеров: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Илон Маск, Стив Возняк, Денис Мацуев и другие. Одновременно организована онлайн трансляция – на данный момент ее посмотрело больше 12 миллионов человек. Присоединиться к ней можно на сайте марафона: http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_….

Катунь24