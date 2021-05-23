Катунь24: Марафон «Новое знание» мотивирует молодых учёных Алтайского края к развитию

Масштабный марафон «Новое знание» мотивирует молодых ученых алтайского края развиваться и искать новые подходы в своей работе. Об этом заявила председатель Совета молодых ученых АлтГУ Яна Смирнова.

Всероссийский просветительский марафон проводит общество «Знание» с 20 по 22 мая. Всего запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов от тех, кто добился высоких результатов в своей сфере и прославился на весь мир.

«Молодой учёный — это всегда поиск себя. Много вопросов о том, как преодолевать трудности, с которыми сталкиваешься. Выступления людей, которые добились успеха, (истории о том) как они прошли этот путь – для молодого учёного это мотивация и приобретение уверенности в себе», – отметила Яна Смирнова.

22 мая – заключительный день марафона. Жители Алтайского края в режиме онлайн смогут послушать выступления более 20 деятелей науки, искусства, журналистов, представителей власти и бизнеса. Многим из них можно будет задать свои вопросы.

«Меня заинтересовало выступление Германа Грефа, потому что он всегда предлагает новые технологии в образовании. Сбербанк реализует новые способы подачи знаний, проведения исследований, которые внедряются в различных образовательных учреждениях. Интересно послушать журналиста Ровшана Аскерова, его историю успеха, как он выстраивал свой личностный рост», – говорит председатель Совета молодых ученых АлтГУ Яна Смирнова.

Найти полную программу марафона «Новое знание» и посмотреть онлайн-трансляцию выступлений можно на сайте проекта -http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_….

Катунь24