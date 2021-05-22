Катунь24: Министр спорта России Олег Матыцин поддержал развитие регионального спорта в Алтайском крае

Министр спорта и председатель профильного комитета Госдумы Борис Пайкин прибыли на Алтай для участия в церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Министр спорта России Олег Матыцин поддержал развитие регионального спорта в Алтайском крае

Встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Олега Матыцина и Бориса Пайкина прошла сегодня, 21 мая 2021 года, в рамках работы экспертно-консультационного совета по физкультуре и спорту ассоциации «Сибирское соглашение». Губернатор Алтайского края заметил, что у совета сложилась хорошая традиция встречаться регулярно, в том числе в формате выездных заседаний.

«Направлена вся работа совета, как мы видим из повестки сегодняшнего заседания, на решение основной задачи – комплексное развитие физической культуры, спорта в наших регионах с учетом специфики каждого из них», – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул важность мнения регионов для формирования политики в области физической культуры. В развитии массового спорта задействуют механизм государственно-частного партнерства. Он также отметил, что большое внимание предстоит уделить и сельскому спорту. Работа в этом направлении ведется на федеральном уровне. В тесном сотрудничестве с депутатами Госдумы формируется соответствующая законодательная база.

«Порядка 40 миллионов человек в России живут на селе, и надо сделать максимально все для того, чтобы там были доступные спортивные сооружения, постараться в самое ближайшее время запустить проект «Сельский тренер». И, таким образом, содействовать тому, чтобы жизнь на селе стала комфортной», – подчеркнул Олег Матыцин.

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