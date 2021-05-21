Катунь24: Мы в финале: трое россиян вышли в финал олимпийской квалификации на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Вечером 20 мая 2021 года в Барнауле завершились предварительные и полуфинальные заезды по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: Виталий Уланов

По данным сайта «Алтайский спорт», трое спортсменов сборной России, ведущих борьбу за олимпийские лицензии для страны, вышли в финал соревнований.

Светлана Черниговская на байдарке-одиночке на дистанции 500 м выиграла полуфинальный заезд. Наталья Подольская на байдарке-одиночке на дистанции 200 м сделала это напрямую с первого места квалификационного заезда, а Илья Штокалов прошел в финал с третьего места полуфинала на каноэ-одиночке на дистанции 1000 м.

В эту пятницу, 21 мая 2021 года, соревнования начнутся в 10:00. Торжественная церемония открытия состоится в 12 часов 50 минут. Финальные заезды начнутся с 14:00.

Катунь24