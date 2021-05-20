Катунь24: Министр спорта Алтайского края пригласил Тину Канделаки на соревнования II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Свое обращение к генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Алексей Перфильев опубликовал сегодня, 19 мая 2021 года, в своём аккаунте в Instagram.

Фото: minsport.alregn.ru

Ранее Тина Канделаки опубликовала открытое письмо, в котором выразила недовольство ситуацией с тендером на проведение телетрансляции соревнований этапа Кубка мира по гребле. «Матч ТВ» проиграл конкурс, трансляцию будет вести тюменская компания «Регион Телеком».

«Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием и пригласить Вас, как умную, смелую, а главное мудрую женщину и Профессионала, к нам, в Алтайский край, посмотреть, что называется, вживую этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. (…) Наш дружный и профессиональный коллектив, у которого прописаны все ходы, с удовольствием примет Вас на алтайской земле. Пусть это эмоциональное недопонимание перестанет быть плохим детективом, а станет примером дружбы и уважения друг к другу. Всегда на связи», – написал Алексей Перфильев.

Напомним, соревнования II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдут в краевой столице с 20 по 23 мая.

Катунь24