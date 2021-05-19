Катунь24: Музей шоколада, ярмарка и экскурсии. Рассказываем, какая культурная программа ждёт участников и гостей Кубка мира по гребле

Главной площадкой культурных мероприятий II этапа Кубка мира по гребле, который пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года, станет пешеходная улица Мало-Тобольская.

Фото: Катунь 24

Гостям и жителям Барнаула представят программу «Барнаул туристический», которая познакомит с туристическим потенциалом города и края. Все дни будут объединены определенной тематической линией. Так, первый день пройдет под девизом «Барнаул спортивный». Во второй гости больше узнают о Барнауле как о сибирском городе, об Алтайском крае. В субботу, 22 мая, в Барнауле состоится Всероссийская акция «Ночь музеев», мероприятия на Мало-Тобольской будут посвящены истории города. Заключительный день пройдет под знаком исторической роли Барнаула в Великой Победе.

На площадке в течение дня будут проводить конкурсы, викторины, презентации и шоу. Будут организованы мастер-классы от ресторации «Горная аптека», музея шоколадного мастерства, музея «Мир времени» и других, а также кулинарные и спортивные мастер-классы. На уличном экране будут демонстрировать фильмы о Барнауле и Алтайском крае. Также будут транслировать репортажи о заездах спортсменов.

Вечер каждого дня будут завершать выступлением барнаульских музыкальных групп: «Территория 122», «Волны», Yess Band, «Брусничный мед» и др. Кроме того, все четыре дня на улице Мало-Тобольской будет работать выставка-ярмарка продукции алтайских товаропроизводителей. Планируется разместить 30 торговых точек.

Также в досуговую программу включены мероприятия, которые можно посетить в эти дни в других точках города. В их числе: музейные выставки, концерты, спектакли. Развлекательные программы подготовят в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Ежедневно будут организованы пешеходные экскурсии по городу на русском и английском языках, места сбора участников обозначены в программе.

Буклеты с программой соревнований и досуговых мероприятий будут распространять в гостиницах среди спортсменов и других гостей масштабного спортивного события. Также программа размещена в специальном разделе официального сайта, посвященном Кубку.

Катунь24