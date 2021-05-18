Катунь24: Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал о мерах поддержки регионов «Российской газете»

Благодаря проведению большинством регионов совместно с федеральным центром ответственной долговой политики за последние годы удалось стабилизировать ситуацию с долговой нагрузкой региональных бюджетов. Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 апреля 2021 года составил 26,0%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных после кризиса 2014 года (36,5%). Расходы на обслуживание государственного долга по итогам 2014 года составляли 107,2 млрд. рублей, или на 31,5% больше, чем в 2020 году.

При этом сложившийся на 1 апреля 2021 года уровень государственного долга (26,0%) связан в том числе с минимальными долговыми обязательствами г. Москвы, без учета которой долговая нагрузка субъектов Российской Федерации составляет 35,8%.

В условиях волатильности мировой экономики, которая в том числе сказывается и на динамике поступлений доходов в бюджеты, проведение ответственной долговой политики – важная составляющая обеспечения стабильности бюджетов и безусловного исполнения социально значимых расходных обязательств.

Безответственная долговая политика несет прямую угрозу выполнению государством обязательств перед населением (выплата заработной платы, социальных пособий, расходов на здравоохранение и др.).

Предлагаемое ранее рейтинговым агентством S&P увеличение объема государственного долга регионов до 60% от налоговых и неналоговых доходов приведет к росту расходов на обслуживание государственного долга на сумму около 200 млрд. рублей и необходимости сокращения в соответствующем объёме социальных расходов регионов. Осложняет эту проблему и риск увеличения процентных ставок по займам.

В международной практике существуют примеры того, как проблемы с субнациональным долгом негативно сказывались на социально-экономической стабильности всего государства (Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия и др.).

Поэтому в соответствии с посланием Президента Российской Федерации Минфином России будут реализованы инициативы, направленные на облегчение долговой нагрузки субъектов Российской Федерации с одновременным предоставлением возможности увеличения инвестиционных расходов.

В текущем году будет запущен механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком их использования.

Минфином России будет оказана поддержка регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям. Объем такой поддержки составит порядка 176 млрд. рублей и позволит сократить долю рыночной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов.

Также Минфином России до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в объеме

до 500 млрд. рублей. Правительство Алтайского края выражает большую заинтересованность в привлечении инфраструктурных бюджетных кредитов в регион. После утверждения Правительством Российской Федерации порядка предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов от Алтайского края будет направлена заявка на рассмотрение.

Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных субъектам в декабре 2020 года. Высвобождаемые средства в объеме до 218 млрд. рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Для реализации указанных инициатив подготовлены поправки в бюджетное законодательство. Также в целях предоставления дополнительной возможности увеличения регионами расходов инвестиционного характера за счет дополнительной помощи из федерального бюджета в рамках заключенных с Минфином России соглашений будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов, при этом для устойчивых регионов по отдельным решениям его уровень может составить до 75%.

Субъекты Российской Федерации никак не ограничены в возможности самостоятельно увеличивать объем государственного долга пропорционально росту экономики и доходов региональных бюджетов.

Указанные инициативы будут являться дополнением к широкому спектру инструментов поддержки развития территорий, уже реализуемых в настоящее время федеральным центром.

Предложенные Правительством меры направлены на формирование ресурсной базы регионов не за счет увеличения долговых обязательств и создания риска устойчивости бюджетов, а путем развития экономик субъектов РФ и наполнения их бюджетов доходными источниками.

Справка: Объем государственного долга Алтайского края составляет 1857,6 млн. рублей и является наименьшим показателем государственного долга в Сибирском федеральном округе и третьим по доле в Российской Федерации. Структуру долга формируют бюджетные кредиты и государственные гарантии. На сегодняшний день задолженность перед коммерческими организациями у региона отсутствует.

В 2020 году Правительством Российской Федерации проведена реструктуризация задолженности субъектов Российской Федерации по предоставленным из федерального бюджета бюджетным кредитам. По итогам реструктуризации погашение основного долга в регионе в 2020 году не производилось, а высвобожденные средства в размере 153 млн. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета Алтайского края.

Катунь24