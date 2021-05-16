Катунь24: Мавра Рассадница: традиции и приметы на 16 мая

По приметам 16 мая коровы с выпаса приходят сытые, и у них прибавляется молоко. В народном календаре дата получила названия: Мавра рассадница, Мавра молочница, Мавра – зеленые щи. Православная церковь 16 мая вспоминает мучеников Тимофея и Мавру, пострадавших за веру во Христа в III веке.

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Святой Тимофей был сыном священника и состоял чтецом в церковном клире, а ещё переписчиком и хранителем богослужебных книг. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане на святого донесли. Тимофея привели к правителю, который потребовал отдать все имеющиеся священные книги, но святой отказался, за что его подвергли страшным мучениям. Узнав, что у Тимофея есть молодая супруга Мавра, её тоже вызвали к правителю. Мавра отказалась убедить мужа отречься от веры, и признала себя христианкой. Женщину тоже подвергли мучениям, а позже супружескую пару распяли на кресте. В течение девяти дней они весели на крестах лицом друг к другу. На десятый день святые вручили Богу свои души.

Традиции, обычаи и гадания

День памяти мученицы Мавры считается благоприятным для посева и высадки рассады капусты в открытый грунт. Из-за этого и получила святая прозвище «рассадница». Чтобы уберечь рассаду от вредителей, её после высадки обрызгивали святой водой и читали специальные заговоры. На Руси мученицу называли более привычным именем – Марфа.

К 16 маю появляется уже достаточно травы, поэтому с выпаса коровы возвращаются сытые, благодаря чему количество молока увеличивается. Поэтому Мавру называли наши пращуры «молочницей».

Ещё с этого дня начинали варить щи не из квашеной капусты, которой оставалось совсем мало, а из свежей зелени (щавеля, крапивы, лебеды). Щи – классическое блюдо русской кухни, которое не теряет своей актуальности и сегодня. В их состав входит капуста и мясо. Летом и осенью использовали свежую капусту, а в холодное время года и весной – квашеную. Если капусты не было, то вместо неё добавляли зелень. Постные щи регулярно употребляли во время православных постов.

Этот день считается благоприятным для избавления от любовных мук. Утром нараспев до и после умывания читают на протяжении трех дней такой заговор:

Приметы и поверья

Соловьи запели накануне дня Мавры молочницы – весна дружно зацветает. Если черемуха зацвела, то скоро похолодает. Много росы – огурцы в этом году уродятся на славу. Если листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето будет засушливое. Гуси и утки крыльями машут – к непогоде. Сон с 15 на 16 мая скоро исполнится. Сновидение, увиденное днем 16 мая, указывает на важные события, которые произойдут с вами в течение этого года. Постарайтесь правильно растолковать его.

Люди, родившиеся 16 мая, умеют очень вкусно готовить. В качестве талисмана им подходят турмалин и хризолит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24