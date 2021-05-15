Катунь24: Мультиварка, блендер или комплект постельного белья за 1 рубль: только 15 мая в новом «Галамарте» в Барнауле

Новый народный магазин «Галамарт» открылся в Барнауле 6 мая, что значит: отныне покупателей каждый день ждут очень приятные покупки и выгодные акции. А самая выгодная пройдет 15 мая: в этот день любой второй товар из всего ассортимента обойдется покупателям всего в 1 рубль! Адрес магазина: г. Барнаул, ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219б, 2 этаж.

Фото: Галамарт

Суббота обещает быть очень выгодной: одним махом можно будет и домашнюю обстановку обновить, и подарки близким купить. Постельное белье, игрушки, посуда, инструменты, бытовая техника, любые хозтовары – выбирайте! Весна – самое время окружить себя новыми вещами. А с такой акцией и подавно.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, инструменты и много другое, а также море приятных мелочей для декора. На все действуют очень доступные цены, а дополнительно – каждый день акции, скидки и распродажи. Кстати, при оформлении заказа на сайте «Галамарт» возможна бесплатная доставка, на первый заказ действует скидка 20%, а еще при доставке — подарок: маска BY всего за 1 рубль!

Адрес: г. Барнаул, ТРЦ «Огни», ул. Антона Петрова, 219б, 2 этаж.

Часы работы: 10:00-21:00.

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль» действует 15.05.2021 в розничном магазине «Галамарт» по адресу: ул. Антона Петрова, 219б. Подробности об условиях акции и её организаторе – на сайте www.galamart.ru.

Катунь24