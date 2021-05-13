Катунь24: Могут ли жители Алтайского края собирать ягоды и грибы в лесу? Разъяснение Минприроды

Ранее в интернете появилась фейковая информация об ужесточении правил сбора ягод и грибов в России.

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Начальник отдела организации и обеспечения использования лесов управления лесами Минприроды Алтайского края Сергей Ющенко объяснил, что граждане по-прежнему могут свободно собирать и заготавливать березовый сок, грибы и ягоды для собственных нужд. Но предприниматели для этих целей будут вынуждены брать участок в аренду.

Катунь24