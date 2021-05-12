Катунь24: Министр спорта Алтайского края рассказал, что происходит со спортивным комплексом АлтГПУ в Барнауле

Жители Барнаула обнаружили, что здание спортивно-оздоровительного комплекса, находящееся на улице Крупской, 106, начали разбирать.

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Горожане предположили, что здание могут демонтировать.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции опроверг эту версию и рассказал, что корпус спортивно-оздоровительного корпуса не будут демонтировать, его лишь ожидает капитальный ремонт. Информации о том, когда объект вернётся в эксплуатацию, пока нет.

Катунь24