Катунь24: Максимов день: традиции и приметы на 11 мая

По приметам на 11 мая судили о лете и об урожае. В народном календаре дата получила названия Максимов день, Максим и Евсей, Максим-Берёзосок, Иасон (Ясон), Мамантий.

Фото: vsyamagik.ru

Традиции, обычаи и гадания

Православная церковь 11 мая вспоминает память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, пострадавших за Христа в 286 году. Мученика Максима в народном календаре связали с березовым соком. С этого дня начинали собирать березовый сок и отпаивать им больных. Людей, страдающих лихорадкой, не только отпаивали соком березы, но и поливали им. Но, прежде чем это сделать, больного нужно было выкупать в дождевой воде или натереть мартовским снегом. Наиболее полезным считался сок, собранный из верхней части ствола.

Целебные свойства и приятный вкус березового сока были хорошо известны на Руси с давних пор. В старинных месяцесловах, лечебниках и травниках рассказывалось о том, как и когда собирать березовый сок, о его пользе и том, что из него можно приготовить.

В составе сока содержатся фитонциды, наделяющее его свойствами антибиотика. Березовый сок рекомендуют употреблять при ангине, бронхитах, пневмонии, а также при онкологических заболеваниях и туберкулезе. Напиток усиливает работу иммунной системы и помогает бороться с весенним авитаминозом. Высокое содержание магния и кальция позволяет укрепить кровеносные сосуды и не дает развиться атеросклерозу.

Чтобы кожа была свежей, здоровой и красивой ещё в былые времена женщины умывали лицо березовым соком по утрам. Эта процедура помогала избавиться от пигментных пятен, веснушек и угрей. Чтобы остановить увядание кожи и нормализовать цвет лица делали маску из меда и березового сока.

Раньше рачительные крестьяне, собирая березовый сок, не позволяли себе наносить вред лесу, причиняя боль дереву. Но позже, когда напиток стал отправляться в город и приобрел значение товара, когда появились скупщики и заказчики березового сока, возникла и грустная поговорка:

Соберешь березового сока на грош, а лес на рубль изведешь.

Считалось, что теплый ветер в этот день приносит здоровье. Поэтому суеверные старушки с ладанками выходили на перекрестки и ждали, когда подует тёплый ветер с юга. По их понятию, южный ветер, поселившись в ладанке, принесет здоровье больному человеку, на которого её наденут.

Знахари 11 мая готовили для больных отвары из первых весенних трав – мать-и-мачехи, крапивы, подорожника. Издревле сок подорожника ценился. Его применяли при лечении ран и от кашля. Ещё подорожником лечили рожу, обкладывая покраснение и опухлость свежими заговоренными листьями. Менять такую повязку нужно было несколько раз на день.

В этот день, как и четыре дня назад (7 мая), в церковных святцах вспоминается мученик Евсевий (погибший за веру около 63 года). Потому и к 11 маю применяется поговорка: «Пришел Евсей – овсы отсей». В этот день сев овса или продолжается, или подходит к концу (в зависимости от климатических условий).

Не обошли наши предки вниманием и святого Маммия (Мамантия), упоминаемого церковью 11 мая. Маммий и с ним шесть святых разбойников, пострадали за Христа во II веке. В народе говорили, что святой Мамантий коровам молоко дает. Обилие свежей сочной травы в мае способствует увеличению молока у коров, наверное, по этой причине и стал святой Маммий покровителе коз и коров на Руси.

Существуют и определенные запреты для этого дня. 11 мая нельзя:

стричь волосы и ногти младенцу;

прокалывать уши – иначе слух потеряете;

объявлять помолвку – брак быстро распадется.

Приметы и поверья

Теплый ветер на Евсея обещает весеннюю благодать. Рябина зацвела – к урожаю овса. Теплая звездная ночь сулит урожайный год. Много сока на березе – летом будут часто идти дожди. Ясный восход солнца – к теплому и солнечному лету. Если этот день туманный и дождливый, то знахари в обетные ладанки собирают с полудня теплый ветер. Сны с 10 на 11 мая могут сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит более ждать их исполнения. Сновидение, увиденное днем 11 мая, не исполнится.

Люди, родившиеся 11 мая, общительные и активные. Они постоянно находятся в движении, не терпят скуки и однообразия. Им подходит камень гранат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24