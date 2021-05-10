Катунь24: Минтруд не планирует продлевать майские праздники каждый год
Об этом 9 мая 2021 года заявил глава Министерства Антон Котяков.
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В 2021 году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники в России продлятся десять дней — с 1 по 10 мая.
В указе отмечается, что это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
Журналисты спросила Котякова, планируют ли в Министерстве труда и социальной защиты населения продолжить практику длинных майских выходных. Министр ответил, что нет.