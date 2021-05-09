Катунь24: Михутка помог юной жительнице Барнаула встретиться с популярным певцом

Особенная девочка Алёна мечтала познакомиться со своим кумиром Niletto.

Фото: instagram.com/mihutka.ru

Про встречу девочки с музыкантом рассказали в Instagram-аккаунте волонтёрского проекта «Михутка».

«Сегодня сказочный день для Алёны, сегодня Niletto в Барнауле. И вот уже он рядом с девочкой – фото, автограф и вдохновляющие рассказы о концертной жизни», – написали в посте аккаунта.

Авторы также отметили, что певец Niletto, Данила Прытков – «простой и очень талантливый парень», а также поблагодарили его «за доброе сердце и детскую мечту».

«Михутка» часто помогает ребятам встретиться с любимыми артистами. Так, недавно благодаря проекту дети познакомились с актёром Константином Хабенским и телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.



Катунь24