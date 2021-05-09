Катунь24: Минздрав обновил график работы мобильных пунктов вакцинации в Барнауле в выходные

Привиться от коронавируса можно будет в точке в пригороде Центрального района 10 мая 2021 года.

Фото: instagram.com/minzdravalt

Как сообщает региональный Минздрав, изменится график работы передвижной пункт с площади Сахарова. 9 мая 2021 года он будет работать на площади Сахарова, 10 – в поселке Сибирская Долина на базе ТОС «Сибирская Долина» (улица Житомирская, 26а). Пункт вакцинации работает с 10 до 14 часов.

Свою работу продолжат комплексы у торговых центров «Пионер» (проспект Ленина, 102в) и «Весна» (улица Малахова, 86в). Они ежедневно ждут барнаульцев и гостей города с 10 до 16 часов.

Сотрудники ведомства напоминают, что для вакцинации в комплексах не нужна предварительная запись, с собой необходимо взять полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Также в Минздраве подчеркнули, что прививку нельзя ставить гражданам с симптомами ОРВИ и во время обострения хронических заболеваний. Каждому выдадут памятку о прохождении вакцинации и о дате повторной прививки.



Катунь24