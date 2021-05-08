Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 8 мая

По приметам на 8 мая определяли погоду. В народном календаре дата получила названия Марк, Марков день, Марк ключник.

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Православная церковь 8 мая почитает память апостола и евангелиста Марка, который родился в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Павла, Петра и Варнавы. После Вознесения Господня дом матери Марка стал пристанищем для некоторых апостолов и местом, где собирались и молились христиане.

Проповедуя Слово Божие вместе с апостолами, Марк побывал в самых разнообразных местах – в Риме, Египте, Ливии, Антиохии, на острове Крит. Евангелистом святого называют за то, что находясь в Риме (62-63 г.), он написал своё Евангелие. Считается, что оно является краткой записью рассказов и проповеди апостола Петра.

Пребывая в Александрии, евангелист основал здесь христианское училище, впоследствии из которого вышли такие знаменитые отцы Церкви, как святитель Дионисий, Климент Александрийский, Григорий Чудотворец и др. Марк составил чин Литургии для александрийских христиан. Деятельность святого вызвала ненависть язычников, которых ещё было много в городе. Они напали на него, избили, протащили по улицам города и заключили в темницу. На следующий день толпа разъяренных язычников повлекла его на судилище, но по дороге евангелист скончался. Его тело намеревались сжечь на костре, но только развели огонь, как все померкло, послышался гром, и началось землетрясение.

4 апреля 63 года христиане погребли тело апостола в каменной гробнице. Над мощами святого в 310 году была построена церковь.

В 820 году в Египте установилась власть арабов-магометан, и мощи апостола перевезли в Венецию в храм его имени. Собор святого Марка строился и украшался на протяжении столетий (с IX по XV век). Сегодня он считается жемчужиной Венеции, поражая своим величием, богатством внутреннего убранства, мозаикой, архитектурой, особой причудливой красотой, лишенной симметрии и строгости, необычным сочетанием готического, восточного и романско-византийского стилей.

Традиции, обычаи и гадания

К этому времени заметно теплеет, устанавливается настоящая весна. Порой днем до того пригревает солнышко, что создается впечатление, что наступило лето.

На Марка небо ярко, бабам в избе жарко.

Хозяйки 8 мая в избах не сидели. Они вывешивали на улицу белье для просушки и с крапивой обходили горницы. Настоем из крапивы мыли полы и лавки. Издревле это растение применялось как средство против зла, несчастий и врагов. Верили, что его острые колючки способны справиться практически с любой отрицательной энергетикой. Чтобы в доме не было нежданных гостей, над входной дверью вешали букет из крапивы. Кроме того, такой букетик избавлял любого человека, переступающего порог дома, от дурных мыслей и настраивал на позитив. Очистить жилище от негативной энергетики помогут веточки крапивы, которые нужно на сутки разложить по всем углам дома, а потом вынести на улицу.

В деревнях к Маркову дню ожидали прилет певчих птиц.

Если пташки на конопляник летят, будет урожай конопли.

Чтобы «заинтересовать» птичек коноплей и обеспечить хорошую примету, для домашних и залетных птиц по двору хозяйки разбрасывали конопляное семя.

В Туле и в пригородных селениях Москвы в этот день выходили ловить чижей.

Апостола Марка в народе называли ключником, полагая, что в его власти находятся ключи от небесной влаги – дождей. Поэтому в день его почитания молились о ниспослании на землю сильного дождя, так необходимого в эту пору.

Если в мае выпадет три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных.

В былые времена некоторые люди, чтобы умилостивить святого Марка, постились в этот день, считая, что за такое усердие апостол не запрет ключами дождей.

Приметы и поверья

Высокая и яркая радуга – к хорошей погоде, бледная и низкая – к ненастью. Дождь на Марка сулил хороший урожай ржи и много молока у скотины. Если птицы на конопляник летят, будет урожай конопли. Кукушка кукует – на теплую погоду. Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых. Во время дождя запели птицы – скоро распогодится. Птицы в огороде и в саду появились – будет отменный урожай на деревьях и грядках. Если яблоня до сих пор не зацвела – урожая яблок не будет. Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь. День удачен для гадания. Сон, увиденный днем 8 мая, сбудется через восемь лет. Особенно велика вероятность его исполнения для именинников дня.

Людям, родившимся 8 мая, дано избавляться от всего напрасного и ненужного. Им подходит аметист.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24