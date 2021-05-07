ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Мошенник обманул на миллион рублей жителя Алтайского края

Горняк22
8 часов Ago

В полицию обратился индивидуальный предприниматель из Алтайского края, который из-за действий мошенников лишился более одного миллиона рублей. Мужчина хотел купить у мошенников дизельное топливо по заниженной цене.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшему поступил телефонный звонок от знакомого, проживающего в Заринске, который сообщил о готовности продать по заниженной цене дизельное топливо. Для этого злоумышленник попросил перевести ему на счёт 1 053 600 рублей. Деньги потерпевший перевёл, но топливо не получил.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Катунь24

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