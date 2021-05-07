Катунь24: Мемориал Славы в Барнауле пополнился новыми именами

Фамилии трёх барнаульцев, участников Великой Отечественной войны, внесли на пантеон Мемориала Славы. Теперь там увековечены имена 13 639 красноармейцев, павших в боях с фашистской Германией.

Фото: официальный сайт Барнаула

На Мемориале Славы появляются фамилии воинов, призванных на фронт Барнаульским военкоматом. Поисковые отряды и российское военно-историческое общество восстанавливает архивные сведения о красноармейцах, а администрация города берёт на себя обязательства по размещению фамилий героев. За последние несколько лет волонтёрам удалось сформировать список почти из 400 барнаульцев, служивших в воинских частях, сформированных в Алтайском крае. Фамилии большей части героев уже украшают пантеон, но несколько десятков красноармейцев всё ещё не увековечены, сообщает администрация Барнаула.

В этом году к главе города Вячеславу Франку обратилась Антонина Илатовская с просьбой о внесении фамилии Петра Лаврентьевича Клюшникова. По словам Антонины Лаврентьевны, её родного брата призвали в ряды Красной армии в 1939 году. Семья провожала 21-летнего юношу с барнаульского вокзала, но дождаться героя с фронта им так и не удалось.

«Пётр был обычным рядовым в составе 83 отдельного железнодорожного батальона. Как и все, прошагал пол-Союза. 26 февраля 1944 года он получил ранение, и его пытались спасти в хирургическом полевом подвижном госпитале № 3573, но безуспешно. Упокоили его в Белоруссии. А мы уже из похоронки узнали и номер могилы, и ряд, и его место. В этом году День Победы будет для нашей семьи особенным: у нас будет место, куда мы сможем возложить цветы и поклониться моему брату за возможность жить в мирной стране», – рассказывает Антонина Лаврентьевна.

Ещё одну строчку в пантеоне занял Петр Борисович Трегуб, который призывался Барнаульским военкоматом ещё до войны, в 1937 году. На фронт он отправился в составе 23-й запасной стрелковой бригады, а завершил боевой путь будучи стрелком 892-го стрелкового полка в Волгоградской области.

Героический боевой путь был у 18-летнего Владимира Фомича Бадьина, ушедшего на фронт 17 августа 1942 года. Младший сержант 16-й гвардейской механизированной бригады, участвуя 7 марта 1944 года в боях в Подольской области, подавил две огневые точки противника и лично из автомата убил четырёх фашистов, посягавших на его огневую позицию. За эту операцию он был удостоен медали «За отвагу». В бою 26 марта 1944 года он получил тяжёлое ранение в живот и спустя два дня умер от ран.

В комитете по культуре города пообещали продолжить работу по увековечиванию памяти барнаульских солдат. Помощь в изготовлении фамилий и их монтаже оказал Барнаульский завод механических прессов.

Катунь24