Катунь24: МВД создаст сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

«Антимошенник» в мобильном приложении МВД будет предупреждать граждан о звонках аферистов. Его разработку планируют завершить к 25 декабря 2021 года.

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Сервис «Антимошенник», внедрённый в приложение МВД, будет сообщать пользователю устройства, что ранее номер использовали для телефонных преступлений. Такой звонок можно будет отклонить, а номер заблокировать, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В приложении также появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. Пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Катунь24