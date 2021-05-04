ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Мотоциклист не справился с управлением и слетел с дороги на Алтае

Горняк22
8 часов Ago

2 мая в Турочакском районе Республики Алтай 25-летний мотоциклист не справился с управлением во время обгона и попал в ДТП.

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В результате происшествия мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу. Полицейские установили, что сельчанин сел за руль мотоцикла пьяным и без прав. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за управление транспортным средством без прав, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Катунь24

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