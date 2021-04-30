ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Мужчина пытался зарубить топором бывшую жену на Алтае

Горняк22
8 часов Ago

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Горно-Алтайска. Он обвиняется в покушении на убийство, а также угрозе убийством.

Фото: pixabay.com

16 сентября 2020 года 32-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в маникюрный кабинет одной из городских парикмахерских. Мужчина схватил свою бывшую жену за волосы, вывел её на улицу, где стал удерживать потерпевшую за шею, прижав её спиной к стене здания, после чего трижды ударил её в живот, угрожая при этом убить её.

3 ноября обвиняемый, вооружившись топором, поджидал бывшую супругу у дома, в котором она проживала. Под предлогом разговора мужчина отвёл её в сторону, после чего стал избивать женщину, а когда она упала, сел на неё сверху. Агрессор нанёс несколько ударов топором по обеим рукам, а также ударил женщину обухом по голове. Продолжая сидеть на своей жертве, мужчина прижал её голову к асфальту и попытался ударить топором в область шеи потерпевшей, однако последней удалось схватить топор за рукоять. В этот момент обвиняемый, увидев случайную прохожую, скрылся с места преступления, рассказали в СУ СК РФ по Республике Алтай.  

В результате преступных действий обвиняемого 30-летняя женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе в виде перелома лучевой кости, ран нескольких пальцев с повреждением сухожилий, перелома пястной кости правой кисти и ампутации пальца, ран нескольких костей обеих кистей рук с поражением нерва.

Обвиняемый признал свою вину лишь частично. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Катунь24

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