Катунь24: Мартын Лисогон: традиции и приметы на 27 апреля

По приметам на 27 апреля судили о погоде весной и осенью, а также о том, когда следует высаживать саженцы. В народном календаре дата получила название Мартын-лисогон. Православная церковь 27 апреля почитает святителя Мартина Исповедника, папу Римского. Родился святой в VII век в умбрийском городе Тудертума. До 649 года был в Константинополе постоянным дипломатическим представителем папы римского. С 21 июля 649 г. по 17 июня 653 г. был 74 папой римским. В 649 г. осудил монофелитство, чем сильно разгневал императора Константа II, и тот приказал военачальнику Равеннскому экзарху Олимпию доставить святителя на суд. Олимпий, боясь вызвать гнев народа, подослал воина, чтобы он тайно убил Мартина. Когда убийца приблизился к святителю, чтобы покончить с ним, то неожиданно ослеп.

Фото: vsyamagik.ru

В 653 году новый экзарх Феодор I Каллиопа арестовал святителя. Мартина вызвали на суд в Константинополь, где он подтвердил, что осуждал монофелитство. За это Мартина сослали в Херсонес Таврический, где 16 сентября 655 года он и умер. После осуждения монофелитов его мощи были перенесены в Рим.

Традиции и обычаи

В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трёх суток своего переселения бывают глухи и слепы.

На святого Мартина лисы норы меняют: старые на новые.

В Мартынов день на лисиц курячья слепота нападает.

Лисицы роются между пней, бегут на людей.

Вороны в новые гнезда переселяются. Считается, что в этот день взрослые вороны отпускают годовалых воронят на отдельное место жительства.

На Мартына журавль первый раз кричит и реки вскрываются. Примета про вскрытие рек особенно верна на средней Волге.

В народе верили, что Мартын дает начало первым грозам. Подмечали, что с этого дня пара ворон стремительно друг над другом летает, то на спину переворачиваясь, то будто комом на землю падая. На высоком дереве вороны начинают гнездо вить. В сооружение гнезда участвуют оба члена семьи. Взрослые вороны живут постоянной парой всю жизнь. Они ежегодно гнездятся в одной местности. Каждый год сооружают новое гнездо, иногда материалы используют из старого.

С воронами в народе связано немало примет. Многие из них негативные:

Ворона каркает – к неприятностям, кричит над домом – к несчастью. Если ворона каркает над домом, в котором есть больной, ‒ к его смерти. Ворона во дворе купается – к несчастью. Ворона через двор летит – к худу. Ворона каркает на церкви – к покойнику на селе, на избе – к покойнику во дворе. Если стая ворон летом каркает – к дождю, зимой – к морозу.

Приметы и поверья

Ранний взлет пчел сулит красную весну. Много сока из березы течет – к поздней осени. Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать. Дождливый день – к хорошей пашне. Увидеть в этот день в небе одинокого журавля – к удаче, пару – к свадьбе, стаю – к приезду желанных гостей. Сны с 26 на 27 апреля очень важны. Поэтому постарайтесь припомнить все, что вам приснилось, до мельчайших деталей. Сновидение, увиденное днем 27 апреля, вещее. Во сне вы видели своего врага.

Людям, родившимся 27 апреля, следует носить обсидиан и нефрит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24