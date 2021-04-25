Катунь24: Мужчина в Алтайском крае более 40 раз ударил свою мать поленом. Женщина скончалась

Жителю Алейского района предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»

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СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщает, что в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 59-летнюю мать. Мужчина более 40 раз ударил женщину по телу и голове поленом. От полученных травм она скончалась. Мотивом совершения преступления стала личная неприязнь сына к матери: со слом мужчины, она требовала постоянного ухода и ничего не делала по хозяйству, что раздражало его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Катунь24