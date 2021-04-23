Катунь24: Мошенники обманули бийскую учительницу и оформили на нее кредит

Женщина четко следовала инструкциям голоса в телефонной трубке.

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47-летней школьной учительнице позвонили неизвестные и сообщили, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. Чтобы завершить сомнительные операции, ей озвучили порядок действий.

Для отмены нужно было зайти в приложение банка, выбрать сумму 160 000 рублей сроком на 32 месяца и продиктовать код из смс.

Бийчанка следовала инструкциям незнакомца в надежде спасти свои сбережения, но по завершении всех манипуляций со счета педагога списалось 70 000 рублей.

О случившемся женщина сообщила в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24