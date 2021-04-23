Катунь24: Минтруд рассматривает предложения о продлении майских праздников

Министерство труда РФ рассматривает предложения, связанные с возможным увеличением продолжительности майских праздников, об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

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«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении», – рассказал Котяков в беседе с РИА Новости.

Однако никаких решений пока нет, пояснил он.

Напомним, ранее в Госдуме предложили продлить майские праздники за счет сокращения новогодних каникул, прибавив три дня.

Катунь24