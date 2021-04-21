Катунь24: Многоэтажку с трещиной, которую не могли сдать 5 лет, ввели в эксплуатацию в Барнауле

Дом, расположенный на улице Балтийской, 96, ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Здание начали возводить ещё в 2013 году. В 2016 году выяснилось, что в результате неравномерной осадки здания в кирпичной кладке стен двух блок-секций образовались трещины с первого по одиннадцатый этажи.

Госинспекция выдала застройщику предписание об устранении нарушений, а затем специалисты выявили множество других нарушений, поэтому разрешение на ввод не выдавалось.

Так, готовый дом почти пять лет простоял пустым, а дольщики не могли получить своё долгожданное жильё. Теперь же в ведомстве подтвердили, что застройщик устранил все недочёты, а дом готов к заселению.

Катунь24