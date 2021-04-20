Катунь24: Минпромэнерго Алтайского края будет контролировать подготовку ТЭЦ-2 к новому отопительному сезону

О ситуации на станции рассказал сегодня, 19 апреля 2021 года, на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

Фото: Катунь 24

Потребителей, которых временно переводили на теплоснабжение от районной водогрейной котельной и ТЭЦ-3, вернули обратно в контур станции. Комиссия Ростехнадзора до 13 мая вынесет вердикт, что именно стало причиной обрушения. Официальный сайт Алтайского края сообщает, что руководство СГК решило демонтировать рухнувшую трубу.

Губернатор Виктор Томенко поручил региональному Минпромэнерго контролировать ситуацию на ТЭЦ-2 в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Вопрос крайне серьезный в рамках подготовки уже к следующему отопительному сезону. Поэтому вместе с городскими властями держите руку на пульсе и принимайте участие в мероприятиях, которые в этой связи будут проходить», – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Катунь24