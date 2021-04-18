Катунь24: Мессенджер WhatsApp предупредил пользователей об отключении

Через месяц пользователи приложения должны будут принять новые правила пользования. Иначе им придется отказаться от него.

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Приложение стало предупреждать пользователей о возможном отключении в их аккаунтах ряда функций, если они не примут обновлённое соглашение о политике конфиденциальности.

«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.

Для дальнейшего использования мессенджером предлагается согласиться с представленными обновлениями.

Катунь24