Катунь24: Магнитная буря надвигается на Алтайский край

Солнечная активность продлится до начала следующей недели.

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По предварительным данным, магнитные возмущения продлятся до понедельника, 19 апреля 2021 года.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сегодня, 16 апреля, в целом магнитосфера будет спокойной, с незначительными возмущениями в 3 балла. В выходные, 17 и 18 апреля, солнечная активность значительно вырастет и продлится большую часть дня.

Метеозависимым людям специалисты рекомендуют следить за своим состоянием, снизить нагрузку и избегать стресса. В дни солнечной активности возможны недомогания: головная боль, слабость, сонливость. При ухудшении состояния также необходимо обратиться к врачу.

Катунь24