Катунь24: МЧС: информация о подтоплении алтайского села Сибирячиха не соответствует действительности

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что информация о подтоплении села Сибирячиха в Солонешенском районе не соответствует действительности. Подтопленных жилых домов нет, проезды к селу свободны.

Ледовый затор на реке, который предлагали взорвать граждане, подобным образом ликвидировать было невозможно, так как подрыв неизбежно привёл бы к подтоплению жилья. На данный момент уровень воды в реке Ануй поднялся. Затор унесло.

Ситуация остаётся сложной в отдельных районах края. Паводковая ситуация находится на контроле властей и профильных оперативных служб.

По состоянию на 12 апреля в регионе зафиксированы случаи подтопления жилых домов, приусадебных участков и местных автодорог в 17 населённых пунктах в 9 муниципальных образованиях. Специалисты организовали мониторинг ситуации на реках, работа направлена на выявление заторов льда, идут подворовые обходы, граждан информируют об обстановке, и им оказывают помощь.

Сегодня в Алтайский край прибыли 40 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России (ССЦ) из Новосибирской области. Они помогают в превентивных мероприятиях, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики в связи с неблагоприятным прогнозом.

Катунь24