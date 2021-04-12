Катунь24: МЧС напоминает жителям Алтайского края новые правила противопожарного режима

Дополнительные требования к пожарной безопасности для дачников и садоводов стали действовать в России с 1 января 2021 года.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Актуальная редакция правил противопожарного режима в России, вступившая в силу с 1 января, определяет порядок поведения людей, а также содержание территорий и зданий, напоминает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Кроме того, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их.

Новые правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Так, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы можно на специальных площадках, определенных для этого органами местного самоуправления.

Место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров – от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов. Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.

Нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня наказывается штрафом, для граждан – до 5 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

Катунь24