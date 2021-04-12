Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 11 апреля

По приметам на 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского. Святитель был рукоположен в стан епископа в период правления Константина Великого. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.

Фото: vsyamagik.ru

Когда в 361 году к власти пришел Юлиан Отступник, решивший возродить язычество, гонители христианской веры начали подвергать мучениям многих последователей истинной веры. Вспомнили они и про святителя Марка, начав его разыскивать. Узнав об этом, святой добровольно отдал себя в руки палачей. Его предали жестким мукам, поношениям и издевательствам, которые престарелый святитель перенес стойко. Видя кротость мученика, жители города отпустили его на свободу. Позднее многие из них обратились ко Христу. Скончался священномученик около 364 года.

Традиции и обычаи

11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы. В народном календаре дата получила и другие названия:

День березы;

Марков день;

Иван-пустынник;

Кирилл.

11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Береза – сугубо женское дерево, которое с давних пор наши предки почитали и любили. Сегодня это дерево является символом России.

Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии. Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей, чья душа открыта для света. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.

Береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. С этим деревом связано немало примет:

Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью. Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке. Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки. Под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы кони водились. Сложенные на огороде березовые ветви отгоняют от капусты гусениц. Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов. Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель. Если на березу повесить убитую змею, то пойдет дождь. Погибшие девушки превращаются в березы.

В Марков день обычно ломаются почки у красной бузины, калины и черной смородины. В борьбе с вредителями почки обливали раствором чеснока.

Приметы и поверья

Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября. Много сока на березе – к дождливому лету. Если сначала опушается береза – жди сухого лета, если ольха – мокрого. Сильный дождь – к урожаю овса. Много лебедей – к теплой весне. Чибис низко летает – к ясной и сухой погоде. Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы. Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде. Галки стаями летают, или солнце за тучу садится – к дождю. Сон с 10 на 11 апреля может сбыться на 3,7 или 10 день. Сновидение, увиденное днем 11 апреля, сулит слезы и переживания. Исполнится оно через 7-10 дней.

Люди, родившиеся 11 апреля – добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24