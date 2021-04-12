Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 11 апреля

Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 11 апреля

12.04.2021 0 Автор Горняк22

По приметам на 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского. Святитель был рукоположен в стан епископа в период правления Константина Великого. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.

Фото: vsyamagik.ru

Когда в 361 году к власти пришел Юлиан Отступник, решивший возродить язычество, гонители христианской веры начали подвергать мучениям многих последователей истинной веры. Вспомнили они и про святителя Марка, начав его разыскивать. Узнав об этом, святой добровольно отдал себя в руки палачей. Его предали жестким мукам, поношениям и издевательствам, которые престарелый святитель перенес стойко. Видя кротость мученика, жители города отпустили его на свободу. Позднее многие из них обратились ко Христу. Скончался священномученик около 364 года.

Традиции и обычаи

11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы. В народном календаре дата получила и другие названия:

  • День березы;
  • Марков день;
  • Иван-пустынник;
  • Кирилл.

11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Береза – сугубо женское дерево, которое с давних пор наши предки почитали и любили. Сегодня это дерево является символом России.

Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии. Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей, чья душа открыта для света. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.

Береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. С этим деревом связано немало примет:

  1. Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.
  2. Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке.
  3. Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.
  4. Под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы кони водились.
  5. Сложенные на огороде березовые ветви отгоняют от капусты гусениц.
  6. Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.
  7. Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.
  8. Если на березу повесить убитую змею, то пойдет дождь.
  9. Погибшие девушки превращаются в березы.

В Марков день обычно ломаются почки у красной бузины, калины и черной смородины. В борьбе с вредителями почки обливали раствором чеснока.

Приметы и поверья

  1. Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.
  2. Много сока на березе – к дождливому лету.
  3. Если сначала опушается береза – жди сухого лета, если ольха – мокрого.
  4. Сильный дождь – к урожаю овса.
  5. Много лебедей – к теплой весне.
  6. Чибис низко летает – к ясной и сухой погоде.
  7. Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.
  8. Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.
  9. Галки стаями летают, или солнце за тучу садится – к дождю.
  10. Сон с 10 на 11 апреля может сбыться на 3,7 или 10 день. Сновидение, увиденное днем 11 апреля, сулит слезы и переживания. Исполнится оно через 7-10 дней.

Люди, родившиеся 11 апреля – добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24

РубрикаАлтайский край

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