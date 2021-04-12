Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 11 апреля

Катунь24: Марков день: традиции и приметы на 11 апреля12.04.2021
По приметам на 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского. Святитель был рукоположен в стан епископа в период правления Константина Великого. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.
Фото: vsyamagik.ru
Когда в 361 году к власти пришел Юлиан Отступник, решивший возродить язычество, гонители христианской веры начали подвергать мучениям многих последователей истинной веры. Вспомнили они и про святителя Марка, начав его разыскивать. Узнав об этом, святой добровольно отдал себя в руки палачей. Его предали жестким мукам, поношениям и издевательствам, которые престарелый святитель перенес стойко. Видя кротость мученика, жители города отпустили его на свободу. Позднее многие из них обратились ко Христу. Скончался священномученик около 364 года.
Традиции и обычаи
11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы. В народном календаре дата получила и другие названия:
- День березы;
- Марков день;
- Иван-пустынник;
- Кирилл.
11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.
Береза – сугубо женское дерево, которое с давних пор наши предки почитали и любили. Сегодня это дерево является символом России.
Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии. Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей, чья душа открыта для света. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.
Береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. С этим деревом связано немало примет:
- Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.
- Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке.
- Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.
- Под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы кони водились.
- Сложенные на огороде березовые ветви отгоняют от капусты гусениц.
- Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.
- Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.
- Если на березу повесить убитую змею, то пойдет дождь.
- Погибшие девушки превращаются в березы.
В Марков день обычно ломаются почки у красной бузины, калины и черной смородины. В борьбе с вредителями почки обливали раствором чеснока.
Приметы и поверья
- Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.
- Много сока на березе – к дождливому лету.
- Если сначала опушается береза – жди сухого лета, если ольха – мокрого.
- Сильный дождь – к урожаю овса.
- Много лебедей – к теплой весне.
- Чибис низко летает – к ясной и сухой погоде.
- Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.
- Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.
- Галки стаями летают, или солнце за тучу садится – к дождю.
- Сон с 10 на 11 апреля может сбыться на 3,7 или 10 день. Сновидение, увиденное днем 11 апреля, сулит слезы и переживания. Исполнится оно через 7-10 дней.
Люди, родившиеся 11 апреля – добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.
По материалам сайта vsyamagik.ru