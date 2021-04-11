Катунь24: Мошенники под видом друзей и родственников взламывают WhatsApp-аккаунты пользователей

Катунь24: Мошенники под видом друзей и родственников взламывают WhatsApp-аккаунты пользователей11.04.2021
Новый вид мошенничества появился в мессенджере WhatsApp. Пользователям приходит сообщение от «близкого» человека с просьбой сообщить одноразовый код.
Фото: pixabay.com
Пользователю приходит ссылка с кодом, и, если следовать инструкции мошенников и сообщить им необходимую информацию, то учетную запись можно потерять.
От программы не запрашивается логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, позволяющий зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные. То есть, мошенники запрашивают код, чтобы пользователь сам прислал его и помог осуществить взлом.
Если сообщения с запросом пароля приходят, то следует напрямую связаться с пользователем и включить у себя двухфакторную аутентификацию в настройках учетной записи. В этом случае пользователю нужно вводить свой PIN-код для доступа в аккаунт.
Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на издание GizChina.