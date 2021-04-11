Катунь24: Мошенники под видом друзей и родственников взламывают WhatsApp-аккаунты пользователей

Новый вид мошенничества появился в мессенджере WhatsApp. Пользователям приходит сообщение от «близкого» человека с просьбой сообщить одноразовый код.

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Пользователю приходит ссылка с кодом, и, если следовать инструкции мошенников и сообщить им необходимую информацию, то учетную запись можно потерять.

От программы не запрашивается логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, позволяющий зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные. То есть, мошенники запрашивают код, чтобы пользователь сам прислал его и помог осуществить взлом.

Если сообщения с запросом пароля приходят, то следует напрямую связаться с пользователем и включить у себя двухфакторную аутентификацию в настройках учетной записи. В этом случае пользователю нужно вводить свой PIN-код для доступа в аккаунт.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на издание GizChina.

Катунь24