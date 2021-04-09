Катунь24: Мозаика, украшения и дизайнерские скворечники: телеканал «Катунь 24» побывал в гостях у барнаульской художницы

Украсить пространство вокруг себя – смысл жизни барнаульской художницы Ольги Бересты. Её квартира неотделима от мастерской. К тому же Ольга создаёт арт-пространства в городе и за его пределами. В необычной квартире побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Мозаика, украшения и дизайнерские скворечники: телеканал «Катунь 24» побывал в гостях у барнаульской художницы

Давать вторую жизнь вещам – это не работа, а образ жизни художницы Ольги Бересты. Основной вид её творчества – объёмная мозаика. Кроме того, каждую весну Ольга создаёт дизайнерские скворечники, которые разлетаются по всему миру. А зимой делает украшения из старинного фарфора, который скупает у коллекционеров.

Творит Ольга дома. Сложно работать в том месте, где живёшь, но другого пути для себя художница не хочет.

Ольга работала в художественной школе и центре детского творчества. Ученики – самая светлая сторона её жизни. Она давно перестала преподавать, но дети её не оставляют.

Сейчас Ольга готовится к поездке в Екатеринбург для участия в фестивале мастеров «Иван-да-Марья». Её пригласили для создания нового арт-пространства. Так что нашим городом художница не ограничивается.

Катунь24