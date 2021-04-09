Катунь24: Мошенники атаковали сеть мясных магазинов в Барнауле и лишили её владельца прибыли

Сразу три заявления о мошенничестве поступило в полицию от владельца сети мясных магазинов в Барнауле.

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С разницей в несколько часов мошенники позвонили в торговые точки и вынудили под различными предлогами перечислить часть выручки на сторонние счета, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Притворившись женой директора, неизвестное лицо попросило продавца перевести деньги из кассы на продиктованный номер карты. Другая сотрудница скинула выручку якобы для оплаты нового оборудования. Третья перевела деньги на установку электронного табло. Общая сумма ущерба составила 65 300 рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела.

Катунь24