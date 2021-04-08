Катунь24: Министр сельского хозяйства Алтайского края: в 2020 году регион смог сохранить позиции крупного аграрного региона страны

Об этом Александр Чеботаев заявил сегодня, 7 апреля 2021 года, на заседании правительства края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Министр сельского хозяйства Алтайского края: в 2020 году регион смог сохранить позиции крупного аграрного региона страны

По его словам, полученный в прошлом году урожай позволил не только закрыть потребность перерабатывающих предприятий края, но и выполнить целевые показатели экспорта

Отметим, сегодня губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства Алтайского края, посвященное подведению итогов социально-экономического развития региона в 2020 году.

В сложной эпидемиологической обстановке краевые власти продолжали работу по достижению показателей социально-экономического развития региона. По словам Виктора Томенко, в этих условиях работала система здравоохранения, с серьезными сложностями столкнулись и другие сферы. Но в целом правительству края удалось выполнить взятые на себя обязательства перед жителями Алтайского края и федеральными органами власти.

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