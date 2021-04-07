Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края отказался от памятной медали за борьбу с коронавирусом

Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с награждением его медалью Профсоюза работников здравоохранения России.

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

По его словам, Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения действительно принял решение о награждении его памятной медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». Организация приняла это решение самостоятельное, без учёта существующего порядка награждения лиц, замещающих государственные должности региона, еще 17 марта 2021 года.

В департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров пояснили, что в соответствии с установленными нормами законодательства все лица, замещающие государственные должности, и государственные гражданские служащие Алтайского края могут принимать награды, звания либо поощрения от общественных организаций только с согласия губернатора.

Профсоюзы не обращались с предложением о согласовании вручения Дмитрию Попову памятной медали. Этот вопрос в правительстве края не рассматривался, а глава региона согласие не давал.

В Алтайский краевой профсоюз работников здравоохранения направили официальный отказ от получения памятной медали с просьбой отменить ранее принятое решение.

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