Катунь24: Мешал отдыхать: сибирячка «заминировала» магазин из-за шумных кондиционеров

Жительница Красноярска позвонила правоохранителям и сообщила, что в магазине на первом этаже ее дома находится опасный предмет.

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Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел 4 апреля 2021 года. После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Из здания эвакуировали 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружили.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность звонившей и задержать ее. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила правоохранителям, что шум от работающих кондиционеров мешал ей отдыхать.

За сообщение о несуществующей бомбе на женщину завели уголовное дело. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Катунь24