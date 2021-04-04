Катунь24: Медики и управленцы Алтайского края получили памятную медаль за борьбу с коронавирусом

Катунь24: Медики и управленцы Алтайского края получили памятную медаль за борьбу с коронавирусом04.04.2021
Её вручили шести представителям медицинской и общественной сферы региона
Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
Вручение наград состоялось во время работы пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения, сообщает пресс-служба АКСЗ.
Памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» вручили министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, главе регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергею Войтюку, депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания, заместитель руководителю фракции «Единая Россия» Ирине Солнцевой. Также медали получили специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев.
Центральный комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ учредил памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», чтобы поощрить членов профсоюзного актива, принимавших непосредственное участие в преодолении эпидемии COVID-19.