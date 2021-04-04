Катунь24: Медики и управленцы Алтайского края получили памятную медаль за борьбу с коронавирусом

Её вручили шести представителям медицинской и общественной сферы региона

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Вручение наград состоялось во время работы пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения, сообщает пресс-служба АКСЗ.

Памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» вручили министру здравоохранения Алтайского края Дмитрию Попову, главе регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергею Войтюку, депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания, заместитель руководителю фракции «Единая Россия» Ирине Солнцевой. Также медали получили специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи города Рубцовска Виктор Роев.

Центральный комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ учредил памятную медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», чтобы поощрить членов профсоюзного актива, принимавших непосредственное участие в преодолении эпидемии COVID-19.

Катунь24