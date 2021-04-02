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Алтайский край

Катунь24: Министра здравоохранения Алтая отправили в отставку

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Его обвиняют в получении взятки, сейчас он находится в СИЗО.

Фото: minzdrav.med04.ru

Соответствующий указ глава Республики Алтай подписал 31 марта 2021 года. Исполняющей обязанности министра ранее была назначена Анна Григорян.

Также в рамках дела о коррупции при медицинских закупках арестовали помощника министра Рустама Туюнчекова и гражданина Казахстана Михаила Алексеева, который разработал схему преступной деятельности.

Несколько предпринимателей: Галина Дробышева, Владимир Рогов и Андрей Филиппов – находятся под подпиской о невыезде.

Также известно, что региональный Минздрав расторг трудовой контракт с Рустамом Туюнчековым, пишут Новости Горного Алтая.

Правоохранители возбудили и расследуют несколько уголовных дел. Сумма взяток составляет 16 220 000 рублей.

Катунь24

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