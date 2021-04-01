Катунь24: Музыкальные школы Алтайского края получат новые барабаны и ксилофоны от российского Минкульта

Соглашение на получение инструментов заключили правительство Алтайского края и Министерство культуры региона с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Алтайский край вошел в список детских школ искусств, которые получат поддержку от Министерства культуры России. Всего в него попали 59 регионов, сообщает региональный Минкульт.

Новые инструменты поступят в 6 школ искусств региона: барнаульские детские музыкальные школы и школы искусств №№ 2, 3, 5, 8, а также в детскую школу искусств № 1 г. Новоалтайска и Тюменцевскую ДШИ.

Общая сумма стоимости наборов барабанов и ксилофонов, включая доставку в край, составила более 1 млн рублей. Все инструменты изготовлены отечественными производителями из современных комплектующих.

Как уточняет ведомство, в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в школы искусств региона поступило 48 новых пианино. В 2020 году для 10 детских школ искусств региона и Алтайского музыкального колледжа закупили новые инструменты, оборудование и учебную литературу для творческих дисциплин на общую сумму 53,1 млн рублей.

Катунь24