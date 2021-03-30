Катунь24: Минцифры Алтайского края запустило новый проект на YouTube-канале

Учёные, бизнесмены, ИТ-специалисты, представители различных конфессий обсудят влияние цифровых технологий на различные сферы жизнедеятельности граждан и общества.

Дискуссионный клуб «Цифра&Общество» функционирует на площадке Минцифры Алтайского края.

Онлайн-трансляции будут доступны по ссылке.

В диалоге могут принимать участие все заинтересованные пользователи, оставляя свои сообщения в комментариях.

Сейчас на канале ведомства уже можно посмотреть первый выпуск программы, посвященный цифровой трансформации «права» граждан. Экспертами на стороне «цифры» и «права» выступили министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов и директор юридического института АлтГУ Антон Васильев.

Очередные выпуски программы будут выходить раз в месяц. Следить за новостями можно на сайте Минцифры Алтайского края и в аккаунтах ведомства в соцсетях.

Катунь24