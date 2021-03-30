Катунь24: Мошенники украли более 4 миллионов рублей у пенсионерки из Барнаула

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Мошенники украли более 4 миллионов рублей у пенсионерки из Барнаула29 марта 2021, 15:25

Полицейские устанавливают лиц, которые обманным путём завладели деньгами пожилой жительницы Барнаула, воспользовавшись её доверчивостью. Женщина на протяжении нескольких дней переводила личные накопления мошенникам.

Фото: pixabay.com

88-летняя пенсионерка сообщила в полицию, что неизвестные похитили у неё 4 260 000 рублей. Как было установлено в ходе следствия, потерпевшей позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Злоумышленники посоветовали бабушке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счёт. Судя по всему, пожилая жительница Барнаула сама рассказала злоумышленникам, что у неё дома есть крупная денежная сумма, поддавшись на их уловки.

Доверчивая пенсионерка не поняла, что разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделение банка. На протяжении четырех дней потерпевшая переводила личные накопления на счета в разных банкоматах, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону. Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Катунь24