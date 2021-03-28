Катунь24: Мошенники украли у доверчивой жительницы Барнаула больше миллиона рублей

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Мошенники украли у доверчивой жительницы Барнаула больше миллиона рублей27 марта 2021, 17:56

Пострадавшая 27-летняя женщина обратилась в полицию.

Фото: pixabay.com

Как пояснила потерпевшая, ей поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Мошенница сообщила, что на счете клиентки зафиксирована попытка списания денег. Чтобы защитить сбережения, «лжеспециалист» предложила ей снять сумму и перевести на безопасный счет. Жительница Барнаула пришла в ближайшее отделение банка, где сняла со счета 845 000 рублей и перечислила на указанный номер.

После этого «сотрудница банка» переадресовала горожанку к другому «специалисту», который сообщил, что была зафиксирована попытка оформления кредита и необходимо зайти в приложение, чтобы его подтвердить. В итоге она сняла 290 000 рублей и перевела на тот же счет. После этого разговор завершился, тогда девушка осознала, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24