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Алтайский край

Катунь24: Материал для дорог Алтайского края проверили на новом оборудовании Алтайавтодора

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Материал для дорог Алтайского края проверили на новом оборудовании Алтайавтодора26 марта 2021, 17:55

Техника поможет исключить некачественные материалы при выполнении дорожных работ.

Фото: mintrans22.ru

Перед подготовкой к предстоящему строительному сезону в Центральной строительной лаборатории Алтайавтодора проверяют качество материалов – минерального порошка, битумных вяжущих веществ, песка, щебня и щебеночно-песчаных смесей, которые в дальнейшем будут использоваться при обновлении дорог региона, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По словам начальника лаборатории Романа Раннева, техническое оснащение лаборатории совершенствуется ежегодно. Так, в конце 2020 года приобрели установки, позволяющие определить эксплуатационные свойства асфальтобетона и его устойчивость к колееобразованию, а также прибор, который за короткий промежуток времени может выявить реологические свойства битумного вяжущего, сообщает Минтранс Алтайского края.

«Подобные испытания помогают более широко оценить качество выполняемых работ. Средства на приобретение нового оборудования в размере 25 миллионов рублей выделили из краевого бюджета», – прокомментировали в Министерстве транспорта Алтайского края.

На оборудовании в лаборатории оценивают свойства веществ (зерновой состав, морозостойкость, истираемость, плотность и водонасыщение), определяют, соответствуют ли они нормативам, и в дальнейшем выдают заключение о возможности их применения.

Катунь24

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