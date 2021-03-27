Катунь24: Мать погибшего во время матча хоккеиста обратилась к бросившему смертельную шайбу игроку

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Мать погибшего во время матча хоккеиста обратилась к бросившему смертельную шайбу игроку26 марта 2021, 13:58

Елена Файзутдинова, мать погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова, обратилась к игроку «Локомотива» Дмитрию Тювилину, после броска которого ее сын погиб.

Фото: ХК «Динамо СПб»

«Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню», — приводит «Комсомольская правда» слова Елены Файзутдиновой.

Также она добавила, что считает произошедшее несчастным случаем.

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Напомним, 16 марта 2021 года в ярославской больнице скончался защитник МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов.

12 марта он с командой участвовал в выездном матче первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского «Локо», сообщает sports.ru. Во время игры в голову Тимура попала шайба. Файзутдинов тут же схватился за голову и упал на лед. Игру остановили. На площадке появился клубный врач, а затем бригада скорой помощи. Спортсмена уложили на носилки и увезли в больницу. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти молодого спортсмена не смогли. Тимуру было всего 19 лет.

Катунь24