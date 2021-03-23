Катунь24: Мокрый снег: о погоде 23 марта в Алтайском крае

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

Мокрый снег: о погоде 23 марта в Алтайском крае23 марта 2021, 06:59

Сегодня, 23 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура 0…+5 градусов, местами в предгорьях до +11 градусов.

В Барнауле в начале дня небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура +3…+5 градусов.

Катунь24