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Алтайский край

Катунь24: Мокрый снег: о погоде 21 марта в Алтайском крае

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Мокрый снег: о погоде 21 марта в Алтайском крае21 марта 2021, 06:58

Сегодня, 21 марта 2021 года, в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура +3…+8 градусов.

В Барнауле небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +2…+4 градуса.

Катунь24

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