Катунь24: Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

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Младенческая смертность в России достигла исторического минимума20 марта 2021, 19:38
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Фото: pixabay.com
Младенческая смертность в России составила 4,5 промилле (соответствует 0,45%), это на 8,5% меньше, чем прогнозировали власти.
«Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5%», — цитирует Мурашко «Известия».
В 2020 году в России умерло на 12% меньше младенцев, чем в 2019 году.